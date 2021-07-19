Игрока в американский футбол приговорили к 8 годам тюрьмы за участие в минских протестах

Линейный защиты клуба по американскому футболу «Минские зубры» Ростислав Стефанович был приговорён к восьми годам заключения в колонии усиленного режима за участие в массовых беспорядках 2020 года в Минске (Беларусь). Об этом сообщили в «инстаграме» клуба.
«Команда по-прежнему уверена в невиновности Ростислава и надеется на полную реабилитацию», — написала пресс-служба «зубров» в «Инстаграме».
32-летний Стефанович был членом расширенного состава Координационного совета белорусской оппозиции и участвовал в агитации штаба Виктора Бабарико, правоохранительные органы Беларуси задержали его в сентябре 2020 года, обвинив в причастности к массовым беспорядкам в Минске. Позднее международными правозащитными организациями он был официально признан политзаключённым.
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