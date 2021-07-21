Состоялась жеребьёвка олимпийского турнира по настольному теннису

Жеребьёвка мужских и женских турниров по настольному теннису на Олимпийских играх в Токио прошла в среду.

По её итогам россиянка Полина Михайлова может встретиться с представительнице Украины Анной Гапоновой во втором раунде соревнования. Гапонова сыграет с россиянкой, если в первом раунде окажется сильнее победительницы матча предварительного этапа между Лю Цзя из Австрии и Хенд Зазой из Сирии.

Ещё одна россиянка, выступающая в женском одиночном разряде, Яна Носкова в первом раунде сыграет с француженкой Притикой Паваде. В мужском одиночном разряде Кирилл Скачков в первом раунде встретится с Димитрием Леважаком из Сербии.

Финал среди женщин и поединок за бронзовую награду состоится 29 июля. Мужчины выявят сильнейшего на следующий день, 30 июля.