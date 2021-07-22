Горячкина уступила Стефановой в первой партии 1/8 финала женского Кубка мира по шахматам

На женском Кубке мира по шахматам в Сочи состоялись первые партии 1/8 финала. Из шести российских участниц, дошедших до этой стадии соревнований, победы смогла добиться только Полина Шувалова, обыгравшая Нана Дзагнидзе из Грузии.

Екатерина Лагно сыграла вничью с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана, Александра Костенюк – с украинкой Марией Музычук. Валентина Гунина разошлась миром с Нино Бациашвили из Грузии, Алина Кашлинская – с Динарой Садуакасовой из Казахстана.

Александра Горячкина уступила болгарке Антоанете Стефановой.

Вторые партии 1/8 финала состоятся завтра, 23 июля. Если они не выявят сильнейшего в парах, будет назначен тай-брейк.

Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.