Федосеев первым из россиян вышел в 1/8 финала КМ по шахматам, остальных ждёт тай-брейк

На Кубке мира по шахматам в Сочи состоялись вторые партии 1/16 финала. Из десяти российских гроссмейстеров, дошедших до этой стадии соревнований, выйти в следующий раунд после двух партий в классические шахматы смог только Владимир Федосеев, дважды обыгравший белоруса Владислава Ковалёва, выступающего под флагом ФИДЕ.
Всех остальных россиян завтра, 24 июля, ожидает тай-брейк. Во вторых партиях, как и накануне, Сергей Карякин разошёлся миром с соотечественником Владиславом Артемьевым, Пётр Свидлер сыграл вничью с Никитой Витюговым, Андрей Есипенко — с Даниилом Дубовым. Также не был определён победитель в парах Антон Коробов (Украина) – Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин — Велимир Ивич (Сербия). Россиянин Павел Понкратов обыграл француза Этьена Бакро, которому уступил накануне.
Отметим, что чемпион мира норвежец Магнус Карлсен также не сумел выйти в 1/8 финала после двух партий в классические шахматы с поляком Радославом Войташеком. Гроссмейстеры дважды сыграли вничью.
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