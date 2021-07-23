Федосеев первым из россиян вышел в 1/8 финала КМ по шахматам, остальных ждёт тай-брейк

На Кубке мира по шахматам в Сочи состоялись вторые партии 1/16 финала. Из десяти российских гроссмейстеров, дошедших до этой стадии соревнований, выйти в следующий раунд после двух партий в классические шахматы смог только Владимир Федосеев, дважды обыгравший белоруса Владислава Ковалёва, выступающего под флагом ФИДЕ.



Всех остальных россиян завтра, 24 июля, ожидает тай-брейк. Во вторых партиях, как и накануне, Сергей Карякин разошёлся миром с соотечественником Владиславом Артемьевым, Пётр Свидлер сыграл вничью с Никитой Витюговым, Андрей Есипенко — с Даниилом Дубовым. Также не был определён победитель в парах Антон Коробов (Украина) – Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин — Велимир Ивич (Сербия). Россиянин Павел Понкратов обыграл француза Этьена Бакро, которому уступил накануне.



Отметим, что чемпион мира норвежец Магнус Карлсен также не сумел выйти в 1/8 финала после двух партий в классические шахматы с поляком Радославом Войташеком. Гроссмейстеры дважды сыграли вничью.