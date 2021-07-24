Карякин, Грищук и Карлсен вышли в 1/8 финала Кубка мира по шахматам по итогам тай-брейка

На Кубке мира по шахматам в Сочи завершились партии тай-брейка 1/16 финала. Накануне после двух партий в классические шахматы выйти в следующий раунд смог только Владимир Федосеев, дважды обыгравший белоруса Владислава Ковалёва, выступающего под флагом ФИДЕ.

После тай-брейка в 1/8 финала вышли ещё четыре россиянина. Сергей Карякин обыграл соотечественника Владислава Артемьева с общим счётом 3,5:2,5. Пётр Свидлер нанёс поражение Никите Витюгову – 2,5:1,5. Андрей Есипенко оказался сильнее Даниила Дубова – 3,5:2,5. Александр Грищук взял верх над украинцем Антоном Коробовым – 2,5:1,5.



Россиянин Дмитрий Андрейкин по итогам тай-брейка уступил сербу Велимиру Ивичу – 1:3. Павел Понкратов потерпел поражение от француза Этьена Бакро – 1,5:2,5.



Отметим, что чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен также вышел в 1/8 финала по итогам тай-брейка, одержав победу над поляком Радославом Войташеком – 2,5:1,5.



За выход в четвертьфинал Есипенко сыграет с Карлсеном, Грищук – с поляком Яном-Кшиштофом Дудой, Федосеев – с Ивичем, Карякин – с французом Максимом Вашье-Лагравом, Свидлер – с американцем Сэмом Шенклендом.