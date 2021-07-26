Чирлидерши показали растяжку, армейский «аквамен» бился за мяч. Яркие фото ЦСКА — «Слава»

25 июля на поле стадион спортивный городок «Лужники» в матче первого тура «Слава» побеждает ЦСКА со счётом 24:13.

Матч между ЦСКА и «Славой» относился к числу тех, в отношении исхода которых крайне сложно делать прогнозы. Обе команды успели заметно преобразовать свои составы, а на стадии плей-офф силы сторон выглядели вполне равными, так что уверенно предсказать победителя или сделать ставку, наверное, могли немногие. Развитие событий в первом тайме подтвердило примерный паритет возможностей. Начало второго тайма для ЦСКА внезапно обернулось перехватом мяча и сумасшедшим забегом Ираклия Сванидзе со своей половины поля. Биддл не промахнулся — 19:10. Спустя пару минут армейцам пришлось повторно пережить лёгкий шок, потому что попытку положил Ника Чумашвили и «Слава» повела уже 24:10 (Ревита угодил точно в стойку).

Лучшие кадры с матча РК ЦСКА — РК «Слава» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.