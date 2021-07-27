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Бывший тренер бегуна Мо Фараха пожизненно отстранён за нарушения сексуального характера

Бывший тренер бегуна Мо Фараха пожизненно отстранён за нарушения сексуального характера
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Бывший тренер четырёхкратного олимпийского чемпиона, британского легкоатлета Мо Фараха Альберто Салазар пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с лёгкой атлетикой, за нарушения сексуального характера. Об этом сообщает Американский центр безопасности спорта (US Center for SafeSport).

Центр является независимой некоммерческой организацией, которая занимается делами, касающимися физического, психологического и сексуального насилия над спортсменами. В заявлении отмечается, что Салазар может обжаловать решение.

Отметим, что в 2019 году Салазар также был отстранён на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Он тренировал Фараха с 2011 по 2017 год, за этот промежуток британский легкоатлет четыре раза завоевывал золотые медали Олимпийских игр, шесть раз становился чемпионом мира и пять раз выигрывал европейское первенство.

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