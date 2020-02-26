Великий британский чемпион Фарах обманывал допинг-контроль. Почему его не накажут

Он же не русский, которого можно просто так заставить сидеть в трусах перед полицией.

Допинг-история с многократным олимпийским чемпионом, великим британским бегуном Мо Фарахом превратилась в настоящий фарс. Журналисты ВВС раскопали компрометирующие материалы, согласно которым атлет обманывал допинг-контроль. Точнее, «забывал» рассказать ему об особых инъекциях. Но его за плохую память никто не накажет. Он же не русский.

Фараху кололи L-карнитин. Он это скрывал, а затем сообщил, что «забыл рассказать»

Забывчивый чемпион

Британские журналисты не пожалели легендарного спортсмена. Как минимум медийный скандал получился очень громким.



Оказывается, Мо Фараху делали внутривенные инъекции L-карнитина. В разрешённых дозах, менее 50 мл в сутки. Но сомалийский беженец, в Великобритании ставший сэром, про это в протоколе допинг-контроля не упомянул. Ни про препарат, ни про инъекции.



Когда же Фараха ткнули носом в то, что он делал, мастер длинного бега тут же обо всём вспомнил. Оказывается, правильно заполнить протокол допинг-контроля ему помешала забывчивость. Странно, вроде бы препаратов от склероза Фарах не употреблял.

«Мы ещё про русских говорим?» В Британии скандал, там скрыли пробы великого бегуна Британское антидопинговое агентство отказалось отдать пробы Мо Фараха в ВАДА. Что происходит?

Конечно, это заведомо ложные сведения в антидопинговую организацию и формальный повод для того, чтобы начать полноценное расследование.

Мо Фарах Фото: Joe Maher/Getty Images

Будет ли расследование?

Но кто предъявит Мо Фараху обвинения? World Athletics во главе с британцем сэром Себастьяном Коэ? Антидопинговое агентство Великобритании, уже несколько лет препятствующее американским коллегам, которые ведут расследование нарушений тренера Альберто Салазара, бывшего наставника Мо Фараха? Национальная легкоатлетическая федерация Великобритании? Никому это, разумеется, не нужно. Доза разрешённая, а инъекции… ну забыл и забыл — зачем же прошлое ворошить.

Матыцин отреагировал на расследование в отношении Фараха

Министр спорта России Олег Матыцин и заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая призвали коллег в Великобритании быть смелее, и если есть юридическая база для начала расследования, то его необходимо начать.

Полицию на него натравить. Итальянскую

Можно только представить, что стало бы с любым российским спортсменом, в отношении которого вскрылись подобные факты. В мировом медийном пространстве размазали бы по полной программе, назвали допингёром и обвинили во всех смертных грехах.



Но Фарах – не россиянин. К нему в номер не вламывалась ранним утром полиция, не заставляла сидеть в одних трусах только по странному доносу. А жаль. Шприцы бы точно нашли…

В РУСАДА отреагировали на ситуацию с Фарахом

Натравить бы на него итальянскую полицию, которая так остро реагирует на любые, даже самые нелепые бумаги, в которых содержится слово «допинг». Пример с нашим биатлонистом Логиновым на чемпионате мира показал, как жёстко всё это выглядит на деле.

На Логинова завели уголовное дело в Италии. Когда их с тренером арестуют? Российскому биатлону открыто объявили войну?

Вряд ли Мо Фарах понесёт хоть какое-то наказание. И это печально. Кому-то достаточно просто шепнуть словосочетание «Россия и допинг», а кому-то можно просто забыть.