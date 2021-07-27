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«Салют, покажи медальный зачёт». Сбер представил новый навык виртуальных ассистентов

«Салют, покажи медальный зачёт». Сбер представил новый навык виртуальных ассистентов
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Сбер представил новый навык виртуальных ассистентов Салют, который позволяет удобно следить за событиями Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония).

Пользователям мобильных приложений СберБанк Онлайн и Сбер Салют, а также умных ТВ-приставок SberBox и смарт-дисплеев SberPortal будут доступны ключевые новости Олимпиады. Также в новостном блоке на умных устройствах Sber будет доступен специальный спортивный виджет.

Ассистенты Салют помогут найти новости обо всех событиях: розыгрышах медалей, результатах российских спортсменов, а также календарь соревнований, позволят в режиме реального времени следить за обновлениями таблицы медального зачёта стран-участниц. Для того, чтобы запустить навык, нужно сказать: «Салют, покажи медальный зачёт». Ассистенты также помогут пользователям удобнее переходить на трансляции одного из трёх каналов, транслирующих события из Японии, по запросу «хочу увидеть соревнования в Токио».

По ходу соревнований контент будет расширяться – добавятся статьи про историю Олимпийских игр, отдельные виды спорта и спортсменов, благодаря чему даже те пользователи, которые не очень активно следят за мировым первенством, смогут быть в контексте происходящего и узнать много интересных фактов.

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