Карякин проиграл Шенкленду в первом четвертьфинале Кубка мира по шахматам

В Сочи завершились первые четвертьфинальные партии Кубка мира по шахматам. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен нанёс поражение французу Этьену Бакро. Россиянин Сергей Карякин потерпел поражение от американца Сэма Шенкленда.

Ещё один россиянин Владимир Федосеев сыграл вничью с представителем Ирана Амином Табатабаи. Также миром разошлись представитель Индии Сантош Видит и поляк Ян-Кшиштоф Дуда.

Вторые партии четвертьфинала Кубка мира состоятся в Сочи завтра, 29 июля. Если по итогам двух партий в классические шахматы победители в парах не будут выявлены, то полуфиналисты будут определены на тай-брейке. При необходимости, партии с укороченным контролем времени (рапид, блиц и армагеддон) будут назначены на 30 июля.