Карлсен и Федосеев вышли в полуфинал Кубка мира по шахматам, Карякина ждёт тай-брейк

В Сочи завершились вторые четвертьфинальные партии Кубка мира по шахматам. Действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен не оставил шансов французу Этьену Бакро, обыграв соперника в классические шахматы со счётом 2:0.
Также вышли в полуфинал россиянин Владимир Федосеев, обыгравший представителя Ирана Амина Табатабаи – 1,5:0,5, и поляк Ян-Кшиштоф Дуда, с тем же счётом взявший верх над Сантошем Видитом из Индии.
Россиянин Сергей Карякин во второй партии с классическим контролем времени сравнял счёт в четвертьфинальном противостоянии с американцем Сэмом Шенклендом, которому проиграл накануне. Полуфиналист в этой паре будет определён на тай-брейке, который состоится завтра, 30 июля. Сначала соперники сыграют в быстрые шахматы, а в случае ничейного результата в блиц и армагеддон.
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