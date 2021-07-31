Легендарный спортивный комплекс «Лужники» отмечает 65-летие

31 июля 1956 года началась история одной из главных спортивных комплексов нашей страны — «Лужники». Уже через 450 дней после начала строительства, спорткомплекс был торжественно открыт в присутствии 100 тысяч зрителей. За годы, прошедшие с этого момента, спорткомплекс пережил три масштабные реконструкции, принял и организовал огромное количество спортивных событий, провёл фестивали и концерты с участием мировых музыкальных звёзд.

Чемпионат мира по футболу — 2018 стал этапным для «Лужников». Благодаря успешно внедрённым мировым стандартам качества, преобразования коснулись всех крупных спортивных объектов спорткомплекса, инфраструктуры и территории, которая стала благоустроенной, удобной и оснащённой всем необходимым для профессионального спорта и активного отдыха.



Помимо аквакомплекса – круглогодичного курорта в центре Москвы – в «Лужниках» построен Дворец гимнастики, где проходят соревнования по самым разным видам спорта, строятся и реконструируются сразу несколько спортивных сооружений. Среди них — универсальный спортивный зал «Дружба», ледовый дворец «Кристалл», теннисный клуб и Международный центр самбо и бокса. Спорткомплекс существует в одном контексте со спортивной инфраструктурой города, в том числе велосипедной и беговой. И кроме того — это огромная благоустроенная зелёная территория.



Центр сохранения наследия бережно хранит историю «Лужников», пополняет уникальную коллекцию артефактов. Ежедневно Экскурсионный центр проводит для москвичей и туристов из регионов России экскурсии по БСА и территории спортивного комплекса, организует интересные познавательные программы для детей.