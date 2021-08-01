Карякин и Федосеев сыграли вничью в первом полуфинале Кубка мира по шахматам
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В Сочи завершились первые партии полуфинальных матчей Кубка мира по шахматам. Обе встречи не принесли преимущества ни одному из соперников.
Действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами сыграл вничью с поляком Ян-Кшиштофом Дудой. Также миром разошлись россияне Сергей Карякин и Владимир Федосеев.
Вторые партии 1/2 финала с классическим контролем времени пройдут завтра, 2 августа. В случае ничейного исхода по сумме двух партий финалисты будут определены по итогам тай-брейка, который состоит из партий в быстрые шахматы, а при необходимости — блица и армагеддона.
Соревнования, призовой фонд которых составляет $ 1 892 500, завершатся 6 августа. Победитель и финалист получат путёвки на турнир претендентов 2022 года.
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