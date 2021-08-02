Россиянка Александра Костенюк стала чемпионкой Кубка мира по шахматам в Сочи

Российская шахматистка Александра Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи.

В решающем поединке Костенюк обыграла действующую чемпионку России Александру Горячкину со счётом 1,5:0,5. Отметим, что по ходу турнира Костенюк одержала восемь побед, четыре раза сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения.

За бронзу турнира борются китаянка Тань Чжунъи и украинка Анна Музычук. В первой партии они сыграли вничью.

Призовой фонд Кубка мира в Сочи составил $ 676 250. Три лучшие спортсменки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.

37-летняя Костенюк — уроженка Перми, двукратная чемпионка России, двенадцатая чемпионка мира по шахматам среди женщин.