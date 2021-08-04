Карякин сыграл вничью с Дудой в первой партии финала Кубка мира по шахматам

В Сочи завершились первые медальные партии Кубка мира по шахматам.

В финальном противостоянии россиянин Сергей Карякин и поляк Ян-Кшиштоф Дуда завершили первую партию в классические шахматы вничью.

В матче за третье место первую партию выиграл действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, который нанёс поражение россиянину Владимиру Федосееву.

Вторые партии с классическим контролем времени в обоих матчах пройдут завтра, 5 августа. Если по их итогам победитель не будет определён, то 7 августа будет сыгран тай-брейк (быстрые шахматы, а при необходимости – блиц и армагеддон).

Напомним, что благодаря выходу в финал, Карякин завоевал путёвку в турнир претендентов 2022 года. Соревнования, призовой фонд которых составляет $ 1 892 500, завершатся 6 августа.