Сборная России по высшему пилотажу завоевала всё золото на чемпионате мира в Польше

Безоговорочной победой россиян завершился XIV чемпионат мира по высшему пилотажу, который прошёл в Польше. Всего в соревнованиях приняли участие 35 спортсменов из 9 стран. В состав сборной России вошли пять пилотов, среди которых летчики пилотажной группы «Первый полет» Дмитрий Самохвалов и Константин Боровик.
Впервые за долгую историю соревнований все золотые награды чемпионата достались сборной России. Самохвалов стал абсолютным чемпионом мира, завоевав пять золотых медалей, также национальная команда одержала победу в групповом зачёте.
Программа чемпионата мира состояла из четырёх упражнений, которые делятся на две группы: обязательные и неизвестные. Комплексы обязательных фигур высшего пилотажа известны заранее, а неизвестные лётчики получают только накануне выступления. Итоги соревнований подводились как в индивидуальном, так и в групповых зачётах. Самохвалов и Боровик выступали на отечественном поршневом однодвигательном самолете Су-31МX производства опытного конструкторского бюро им. П.О. Сухого.
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