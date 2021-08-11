Сергей Шубенков опроверг новость о необходимости операции после травмы на Олимпиаде-2020

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о серьёзности травмы, которая не позволила ему выступить на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Он должен был побороться за медали в беге на 110 м с барьерами. Отметим, что ранее мама Шубенкова – Наталья заявляла, что вскоре сыну потребуется операционное вмешательство.

«Прошла неделя с моей травмы в Токио. И чтобы не плодились слухи о ней, сразу хочу расставить все точки над «и». Разрыва ахилла до Токио у меня не было. Воспаление ахилла случилось в Новогорске, за десять дней до отъезда на Олимпийские игры. А уже в Токио случилось то, что случилось. Сразу на месте мне была оказана помощь и проведена своевременная диагностика в тот же день. Это большая заслуга врачей нашей команды. Сразу стало понятно, что разрыв ахилла у меня частичный, в целом всё не так плохо и лечиться мы начали уже в Олимпийской деревне. И наши же врачи из ФМБА мне на месте сказали, что всё будет хорошо, что операция не требуется, что на ноге заживёт всё само собой, сформируется рубец. Надо будет делать физиопроцедуры, ходить в ортезе и передвигаться на костылях примерно месяц. Но возникла идея узнать альтернативное мнение.

Мой спонсор сразу организовал мне поездку в известную европейскую клинику, где я прошёл тщательное обследование. Альтернативное мнение оказалось ровно такое же, как и мнение специалистов из ФМБА — операция мне не нужна. У ахилла надорвалась небольшая внешняя часть волокон, которые и были воспалены раньше. Доктора сказали, что основной массив не пострадал, переходы в мышцы и крепления к костям — тоже, поэтому во вмешательстве нет нужды. Назначили терапию, рекомендовали ходить в ортезе, и в ближайшие несколько недель я буду проходить лечение и реабилитацию здесь, в Европе. И только после этого я, наконец-то, доеду до дома, потому что после Токио я был два дня в Москве, а потом отправился сюда. Всё произошло очень быстро, немного напрягает вся эта суматоха, даже поспать некогда, всё делается сразу и максимально эффективно. Надеюсь, что всё будет хорошо и в следующем сезоне я буду бегать очень быстро», — цитирует Шубенкова сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).