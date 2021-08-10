Травмировавшийся на Олимпиаде-2020 Сергей Шубенков будет прооперирован в Германии

Наталья Шубенкова, мать российского легкоатлета Сергея Шубенкова, поделилась подробностями лечения сына после разрыва ахилла на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Он должен был принять участие в соревнованиях в беге на 110 м с барьерами.
«После возвращения из Токио в Москву Сергей сразу улетел в Австрию в один из современных восстановительных центров, где после обследования необходимо было выбрать, где ему лучше побыстрее оперироваться и пришить оторвавшийся кусочек ахилла — в Швейцарии или Германии. Откладывать операцию уже нельзя, прошла уже неделя после травмы, и может срастись всё не так. Сейчас он в Гамбурге, где проходит ещё одно обследование, в ходе которого должен решиться вопрос о способе операции: через разрез или лапароскопическим путём через прокол. После операции он опять отправится в Австрию на реабилитацию, которая займёт 15-17 дней», — приводит слова Шубенковой ТАСС.
- 10 августа 2021
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