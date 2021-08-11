РУСАДА в июле открыло 13 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за прошедший июль инициировало 13 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил россиянами, сообщает ТАСС. Согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), фамилии предполагаемых нарушителей могут быть обнародованы только после окончания расследования.

Всего за текущий год РУСАДА открыло 41 дело, касающееся нарушений антидопинговых правил. Четыре в январе, в феврале — ни одного, в марте — пять, в апреле — 11, в мае — пять, в июне — 13.

Ранее норвежский журналист Эстен Сэтер усомнился в том, что российские спортсмены выступали «чистыми» на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), написав статью «Россия смеётся над наказанием». Команда России на Играх заняла пятое место, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.