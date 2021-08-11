Борцы из 54 стран выступят на юниорском чемпионате мира в Уфе

С 11 по 23 августа в Уфе пройдёт чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров. Россия впервые примет эти соревнования.
13 и 14 августа состоятся поединки по неолимпийскому грэпплингу, с 16 по 22 августа пройдут встречи по олимпийским видам: греко-римской и вольной борьбе.
В соревнованиях примут участие 1500 спортсменов из 54 стран мира: Алжир, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бразилия, Болгария, Канада, Китай, Хорватия, Чехия, Эквадор, Египет, Испания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гватемала, Венгрия, Индия, Иран, Израиль, Италия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, ЮАР, Россия, Сербия, Шри-Ланка, Швейцария, Словения, Швеция, Таджикистан, Тунис, Турция, ОАЭ, Украина, США, Узбекистан.
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