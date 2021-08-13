Прыгун в воду Виктор Минибаев: за несколько дней до отъезда в Токио я получил травму

Российский прыгун в воду Виктор Минибаев подвёл итог своему выступлению на Олимпиаде в Токио. В синхронных прыжках с 10-метровой вышки Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали бронзовую медаль.



«Конкретно нам про медальный план ничего не говорили. Сказали, что у всех есть хорошие шансы. При более удачном раскладе мы могли бы завоевать и три медали. И Женя Кузнецов мог завоевать медаль на трамплине. Мы с Сашей Бондарем могли бы попасть на пьедестал почёта. Поэтому нет предела совершенству и есть куда стремиться. Я знаю, что могу выступить лучше. Но в тот день, в тот период времени пятое место в личном зачёте было максимумом, который я мог показать. Я знаю себя и знаю, что могу прыгать намного лучше.

Я всегда говорю, что нет какой-то китайской гегемонии. Они такие же люди, как и все. Все могут выигрывать, все могут проигрывать. На данный момент просто получилось так, что британцы подготовились лучше. Мы ничем не хуже. Единственное, чего нам пока не хватает — удачи, а с остальным всё хорошо.

Сейчас Олимпийские игры закончились и можно сказать, что за несколько дней до отъезда в Японию я получил травму, очень сильно дёрнул плечо и 3-4 дня вообще не тренировался. Были даже опасения, что вообще не смогу выступать. Не успел восстановиться, прыгал на таблетках, обезболивающих. Приходилось терпеть. Каждый спортсмен-профессионал хотя бы раз выступал с травмой. Понятно, что есть какая-то гордость за себя, что ты смог преодолеть боль. Плюс люди, которые знают, через что ты прошёл, начинают больше поддерживать. Это помогает не обращать внимания на травму. Но называть нас героями… Не знаю.

Сейчас приеду домой, отдохну и только после отпуска буду думать, продолжать ли карьеру или заканчивать. Мне нужно отдохнуть от прыжков в воду, отвлечься и уже потом, когда начнётся новый сезон, буду думать», — приводит слова Минибаева Мetaratings.