Матыцин: замминистра спорта занимается вопросом получения американской визы для Сидоровой

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что его заместитель Алексей Морозов занимается вопросом, связанным с получением визы на этап Бриллиантовой лиги в США для прыгуньи Анжелики Сидоровой.

«Вчера я встречался с тренером Сидоровой, мы обсуждали много вопросов, в том числе стало известно о сложностях с получением визы. Я немедленно дал поручение, этим вопросом занимается заместитель министра Алексей Морозов, мы работаем вместе с Министерством иностранных дел. Будем делать всё возможное и невозможное, чтобы девушки приняли участие в этапе Бриллиантовой лиги», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Анжелика Сидорова является серебряным призёром Олимпийских игр в Токио (Япония) в прыжках с шестом, чемпионкой мира, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира в помещении, чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европы в помещении.

21 августа Сидорова и олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене должны выступить на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине. 7 августа Ласицкене сообщила СМИ, что надеется на помощь Минспорта в получении американской визы для участия в турнире.