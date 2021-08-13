«Каустик» заменил челябинское «Динамо» в гандбольной Суперлиге

Федерация гандбола России (ФГР) на своём официальном сайте сообщила об изменении состава участников мужской Суперлиги на сезон-2021/2022.

ФГР получила уведомление об отзыве заявки на участие в чемпионате России среди мужских команд гандбольного клуба «Динамо» (Челябинск). Коллектив из Челябинска стал 12-м в чемпионате страны сезона-2020/2021. В то же время готовность сыграть в Суперлиге в сезоне-2021/22 выразила команда «Каустик» (Волгоград), по итогам минувшего сезона занявшая 13-е место и выбывшая в высшую лигу.

Также стало известно, что команда из Снежинска подала обновлённую заявку и теперь будет выступать под названием «Динамо-Сунгуль» (ранее «Сунгуль»).

Напомним, действующим чемпионом России являются «Чеховские медведи», призёрами национального первенства стали ЦСКА и «Виктор».