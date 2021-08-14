Тренер Ашрам: не думаю, что Линой захочет выступать дальше

Елена Копыленко, личный тренер израильской «художницы» Линой Ашрам, рассказала, завершит ли карьеру её подопечная после Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония), где она завоевала золотую медаль в личном многоборье.

«Насколько я знаю, Линой хотела закончить её на мажорной ноте. Думаю, что выше олимпийского золота ничего быть не может. Не думаю, что она захочет выступать дальше, понимая: любая потеря предмета будет смаковаться всеми», — приводит слова Копыленко «Р-Спорт».

Напомним, на Играх Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место. Это вызвало бурную реакцию общественности.