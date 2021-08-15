Российские гандболистки завоевали бронзу юниорского чемпионата Европы U17
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Российские гандболистки стали бронзовыми призёрами юниорского чемпионата Европы U17, который проходит в Подгорице (Черногория). В матче за третье место подопечные Алексея Гумянова одержали победу над командой Дании со счётом 37:30. Самой результативной в составе сборной России стала Варвара Сёмина, забившая 11 мячей. Восемь раз отличилась Алина Решетникова, шесть голов в активе Евы Исаковой.
Позднее в финале встретятся сборные Германии и Венгрии.
Сборная России во второй раз завоевала бронзу юниорского чемпионата Европы. Команды-соперницы по бронзовому матчу чаще других команд выигрывали турнир (по три раза).
Гандбол. Чемпионат Европы U17. Женщины
Матч за 3-е место
Россия — Дания — 37:30 (17:16).
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