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Женя Гребенников: мне никто не предлагал выступать за сборную России

Женя Гребенников: мне никто не предлагал выступать за сборную России
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Лучший либеро Олимпиады в Токио, игрок сборной Франции Женя Гребенников – сын советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова – рассказал, что мог выступать за российскую национальную команду, но ему не предлагали.

Женя родился во Франции, когда отец выступал за «Ренн», и начинал карьеру в том же клубе под руководством папы.

«Не думал ли выступать за сборную России? Думал, но мне никто не предлагал выступать за сборную России. К тому же, у меня французский паспорт. Кто первый позвал, туда я и пошёл.

Почему выбрал позицию либеро? Это моё решение, но выбирали вместе с отцом. Я хотел играть в самых лучших командах, но для атакующего игрока я маленького роста. Мне нравилось быть либеро, но было тяжело.

Кумиры? Мне нравился Сержио, но я его не так часто видел. Когда я начинал смотреть волейбол, он уже заканчивал играть. Нравился Вербов, у него хороший, чистый приём. Юбер Энно был хорош. В целом их много было, но по стилю в защите больше нравился Сержио – он всё делал быстро, а приём очень чистый у Вербова был – он его хорошо держал даже с сильными соперниками», — сказал Гребенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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