Ян Непомнящий рассказал, как он готовится к матчу за звание чемпиона мира по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал о подготовке к матчу против действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена.

«Я бы не назвал свою подготовку секретом, но не думаю, что сейчас стоит рассуждать о любых деталях.

Есть команда — работаем и над шахматной подготовкой, и над физической, и над психологической. Это большая многоэтапная работа, она состоит из многих моментов, и важно, чтобы мозаика в итоге собралась. В детали я не собираюсь вдаваться», — цитирует Непомнящего Газета.Ru

Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2021 состоится между Магнусом Карлсеном и победителем турнира претендентов 2020/21 Яном Непомнящим в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 2021 года. Матч пройдёт под эгидой ФИДЕ.