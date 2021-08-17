Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ян Непомнящий рассказал, как он готовится к матчу за звание чемпиона мира по шахматам

Ян Непомнящий рассказал, как он готовится к матчу за звание чемпиона мира по шахматам
Комментарии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал о подготовке к матчу против действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена.

«Я бы не назвал свою подготовку секретом, но не думаю, что сейчас стоит рассуждать о любых деталях.

Есть команда — работаем и над шахматной подготовкой, и над физической, и над психологической. Это большая многоэтапная работа, она состоит из многих моментов, и важно, чтобы мозаика в итоге собралась. В детали я не собираюсь вдаваться», — цитирует Непомнящего Газета.Ru

Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2021 состоится между Магнусом Карлсеном и победителем турнира претендентов 2020/21 Яном Непомнящим в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 2021 года. Матч пройдёт под эгидой ФИДЕ.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021