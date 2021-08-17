Ян Непомнящий рассказал, как он готовится к матчу за звание чемпиона мира по шахматам
Поделиться
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал о подготовке к матчу против действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена.
«Я бы не назвал свою подготовку секретом, но не думаю, что сейчас стоит рассуждать о любых деталях.
Есть команда — работаем и над шахматной подготовкой, и над физической, и над психологической. Это большая многоэтапная работа, она состоит из многих моментов, и важно, чтобы мозаика в итоге собралась. В детали я не собираюсь вдаваться», — цитирует Непомнящего Газета.Ru
Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2021 состоится между Магнусом Карлсеном и победителем турнира претендентов 2020/21 Яном Непомнящим в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 2021 года. Матч пройдёт под эгидой ФИДЕ.
Комментарии
- 17 августа 2021
-
14:07
-
13:52
-
11:33
-
08:38
-
08:28
-
01:49
-
00:40
- 16 августа 2021
-
23:38
-
22:53
-
20:25
-
18:56
-
18:36
-
16:57
-
16:00
-
15:52
-
14:42
-
13:50
-
13:29
-
12:52
-
12:09
-
11:15
-
10:50
-
10:45
-
09:15
- 15 августа 2021
-
20:35
-
20:06
-
19:17
-
18:07
-
17:41
-
16:22
-
15:11
-
13:49
-
12:01
-
10:58
- 14 августа 2021
-
23:33
Партнерский контент