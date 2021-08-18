Кристине Тимановской стало плохо на соревнованиях в Польше

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская оценила своё выступление на мемориале Веслава Маняка в Щецине (Польша). Спортсменка стартовала на двух дистанциях — 100 и 200 м — и на обеих заняла третье место.

«По ходу старта я думала, что может быть тяжело. Но, конечно, надежда на быстрые секунды была, о них я всегда думаю вне зависимости от ситуации. Но даже после 100 метров стало плохо — организм не обманешь. Он истощён и потерял ту форму, в которой был три недели назад. Пропали стартовая реакция, взрыв и скоростная выносливость. Три недели без тренировок — это очень много для спринта. Особенно без колодок.

Сейчас хочу отдохнуть. После соревнований пару часов приходила в себя и следующие полдня было плохо. Сейчас нужна пауза, а затем начну готовиться к новому сезону. И, конечно, хочется вернуться к привычному образу жизни здесь, в Польше», — цитирует Тимановскую «Газета.Ru».

Спортсменка оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио, где она должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.