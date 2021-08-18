Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова пропустит этап Бриллиантовой лиги в США

Павел Воронков, менеджер серебряного призёра Олимпийских игр — 2020 в прыжках с шестом, россиянки Анжелики Сидоровой сообщил, что его клиентка пропустит этап Бриллиантовой лиги, который пройдёт в Юджине (США) 21 августа.

«Анжелика пропустит этап Бриллиантовой лиги в Юджине. Она выступит 5 сентября на турнире в Падуе, потом — в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе 9 сентября. Завершит сезон 11 сентября турниром в Инсбруке», — приводит слова Воронкова ТАСС.

Ранее стало известно, что Сидорова так же, как и прыгунья в высоту Мария Ласицкене, испытывает проблемы с получением американской визы.

Отметим, что 30 апреля министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Министерство спорта и МИД будут делать всё возможное для того, чтобы ограничения о выдаче американских виз не коснулись российских спортсменов.