Не плачь, Анжелика! Российская прыгунья упустила золото в яркой битве с американкой

Сидорова лидировала до последней высоты. А когда проиграла — разрыдалась. Но она сделала всё, что могла.

На то, как закончился финал в прыжках с шестом у женщин на Олимпийских играх в Токио, было больно смотреть. Россиянка Анжелика Сидорова рыдала, покидая сектор. Она лидировала до высоты 4,90 метра, не смазав ни одного прыжка. Запас был такой, что подними в момент прыжков планку до пяти метров, чемпионка мира 2019 года и не заметила бы. Но эта самая высота стала заколдованной для Анжелики. Она проиграла в настоящей битве американке Кэти Нажотт, лидеру мирового сезона. А теперь — олимпийской чемпионке.

Всё шло просто шикарно. Анжелика Сидорова не стала пропускать начальную высоту, чтобы почувствовать прыжковую яму. И первой преодолела планку на высоте 4,50 м. Удивительно, но, кроме нашей спортсменки, с этой высотой с первой попытки справились ещё только четверо из 15 финалисток!

На начальной высоте едва не отвалились гречанка Катерина Стефаниди, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро, и американка Кэти Нажотт, лидер мирового сезона. Но с третьей попытки они всё же перевалили через планку. А Сидорова первой среди всех взяла и следующую высоту — 4,70 м. Первой и единственной, кому удалось это с первой попытки! И стала лидером соревнований. Всего лишь за два прыжка.

Все остальные штурмовали планку на этой высоте и раз за разом сбивали её. Когда на этой высоте закончились все прыжки, соревнования продолжили всего четыре спортсменки. Анжелика Сидорова, Кэти Нажотт, британка Холли Брэдшоу и Катерина Стефаниди. И с высоты 4,80 м начались настоящие соревнования. Сидорова и Нажотт — с первой попытки. Брэдшоу и Стефаниди — со второй.

Высоту 4,85 м Сидорова даже не заметила. Очень уверенно прыгнула и Нажотт, и с трудом, облизав планку — Брэдшоу. Стефаниди забаранила прыжок и перенесла две следующих попытки на 4,90 м. На этой высоте была настоящая жара.

Стефаниди — неудачно, Брэдшоу — даже и близко нет. Сидорова — баранка, Нажотт — баранка. Вторая попытка: гречанка завершила соревнования, Брэдшоу и Сидорова не взяли высоту, а вот Нажотт, прыгавшая в нынешнем сезоне на 4,95 м, преодолела планку. И всё перевернулось в мгновение ока.

Россиянка, лидировавшая весь финал, оказалась второй. И перенесла единственную оставшуюся попытку на 4,95 м. Брэдшоу ничего переносить не стала, так как в случае удачного прыжка на 4,90 м стала был второй. Но нет, куда там. Прыжки Холли, кроме той самой единственной попытки на 4,85 м, были очень натужными и тяжёлыми. Она осталась третьей.

А Сидоровой нужно было повторить личный рекорд, чтобы вырвать золото из рук американки. Но сделать это Анжелике не удалось. И, уже сидя на мате приземления рядом со сбитой планкой, наша чемпионка дала волю эмоциям. Она, как и все остальные российские легкоатлеты в Токио, преодолела массу барьеров, чтобы всё-таки выступить на Олимпиаде.

Сидорова не просто выступила. Она билась, дралась за это золото, которое всё же ускользнуло. Её серебро — достойнейший результат. Не плачь, Анжелика! Ты просто умница. Спасибо за эту медаль.