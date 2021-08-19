Опубликован состав женской сборной России по волейболу на чемпионат Европы — 2021

Тренерский штаб женской сборной России по волейболу определился с составом на грядущий чемпионат Европы, который пройдёт с 18 августа по 4 сентября в Сербии.
В него вошли 12 игроков: связующие Евгения Старцева («Динамо — Ак Барс»), Полина Матвеева («Заречье-Одинцово»); диагональная Анна Лазарева («Алтос», Южная Корея); блокирующие Юлия Бровкина («Енисей»), Екатерина Енина («Динамо», Москва), Елизавета Котова («Уралочка-НТМК»); доигровщики Ирина Капустина («Липецк»), Ксения Смирнова («Уралочка-НТМК»), Татьяна Кадочникова, Арина Федоровцева (обе — «Динамо — Ак Барс»); либеро Тамара Зайцева («Локомотив»), Дарья Пилипенко («Уралочка-НТМК»).
На групповой стадии турнира россиянки под руководством итальянского специалиста Серджо Бузато встретятся с командами Азербайджана, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Сербии и Франции.
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