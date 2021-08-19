Пётр Свидлер сыграл вничью с Шахрияром Мамедьяровым на Кубке Синкфилда
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Российский шахматист Пётр Свидлер во втором туре Кубке Синкфилда сыграл вничью с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым. Партия, в которой Свидлер играл белыми фигурами, завершилась на 46-м ходу.
Результаты других партий второго тура Кубка Синкфилда:
Рихард Раппорт (Венгрия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — ничья,
Леньер Домингес Перес (США) — Фабиано Каруана (США) — ничья,
Сэм Шенкленд (США) — Джеффри Сюн (США) — ничья,
Дариуш Сверч (США) — Уэсли Со (США) — 0:1.
Следующий раунд турнира стартует сегодня, 19 августа, в 15:00 по московскому времени.
Напомним, Кубок Синкфилда является заключительным этапом серии Grand Chess Tour. Призовой фонд соревнований составляет $ 325 тыс. Кубок завершится 28 августа в Сент-Луисе (США).
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