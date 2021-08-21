Гимнастки Дина и Арина Аверины выступят на шоу в Нижнем Новгороде

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины приехали в Нижний Новгород для участия в гала-шоу.

Сёстры выступали на прошедших Олимпийских играх в Токио (Япония). В скандальном финале соревнований по художественной гимнастике Дина Аверина уступила израильской спортсменке Линой Ашрам, завоевав серебро. Арина Аверина остановилась в шаге от пьедестала и стала четвёртой.

«21 августа здесь выступим, а потом полетим в Москву и будем решать, что дальше делать. Домой в Заволжье поедем 28-го. В Нижнем Новгороде мы ещё не были, только прилетели. Какие планы у нас на ближайшие пять лет? Сейчас мы живём одним днём. Даже не задумываемся, что будет через неделю», — цитирует Авериных NN.RU.

Напомним, родина гимнасток — Нижегородская область. Они родились в Заволжском.