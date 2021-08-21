Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гимнастки Дина и Арина Аверины выступят на шоу в Нижнем Новгороде

Гимнастки Дина и Арина Аверины выступят на шоу в Нижнем Новгороде
Комментарии

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины приехали в Нижний Новгород для участия в гала-шоу.

Сёстры выступали на прошедших Олимпийских играх в Токио (Япония). В скандальном финале соревнований по художественной гимнастике Дина Аверина уступила израильской спортсменке Линой Ашрам, завоевав серебро. Арина Аверина остановилась в шаге от пьедестала и стала четвёртой.

«21 августа здесь выступим, а потом полетим в Москву и будем решать, что дальше делать. Домой в Заволжье поедем 28-го. В Нижнем Новгороде мы ещё не были, только прилетели. Какие планы у нас на ближайшие пять лет? Сейчас мы живём одним днём. Даже не задумываемся, что будет через неделю», — цитирует Авериных NN.RU.

Напомним, родина гимнасток — Нижегородская область. Они родились в Заволжском.

Новость по теме
Гимнастки Дина и Арина Аверины собираются выступить на чемпионате мира в Японии
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021