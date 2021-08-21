Российская синхронистка Субботина рассказала об угрозах в социальных сетях

Четырёхкратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала об угрозах, которые она получает в социальных сетях последние 2 года.
«Дорогие друзья, нужна помощь! На протяжении двух лет это существо (даже не могу назвать его человеком) преследует меня, написывает мне, моей семье и моим друзьям угрозы. Я уже не знаю, что делать. Может, кто знает, в какие инстанции можно обратиться», — написала спортсменка у себя в «сториз» в «Инстаграме».
«Последнее время мне часто присылают домой цветы! И вот одна из доставок была от него. После того, как я увидела записку, мне стало страшно! И в этот раз я отказываюсь принимать доставку, когда мне позвонили из той же службы доставки! Так как я просто боюсь за себя!», — добавила Субботина.
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