Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай во втором туре группового этапа ЧМ

Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай во втором туре группового этапа ЧМ
Комментарии

Сборная России по пляжному футболу во втором туре группового этапа чемпионате мира обыграла в серии послематчевых пенальти национальную команду Парагвая. Счёт встречи в основное время — 4:4.

Забитыми мячами в составе россиян отметились Алексей Макаров (2-я и 28 минуты), Станислав Кошарный (19) и Борис Никоноров (22).

В заключительной встрече группового этапа подопечные Михаила Лихачёва сыграют с Японией, которые после двух матчей имеют в своём активе две победы. Всего участие в соревнованиях принимают 16 команд. В плей-офф выйдут по две лучших сборных из каждой группы.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Португалии. В финале ЧМ-2019 португальцы победили национальную команду Италии со счётом 6:4. Сборная России на том турнире стала третьей.

ЧМ-2021. Группа A. 2-й тур
21 августа 2021, суббота. 20:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 4
5 : 4
Парагвай
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021