Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай во втором туре группового этапа ЧМ

Сборная России по пляжному футболу во втором туре группового этапа чемпионате мира обыграла в серии послематчевых пенальти национальную команду Парагвая. Счёт встречи в основное время — 4:4.

Забитыми мячами в составе россиян отметились Алексей Макаров (2-я и 28 минуты), Станислав Кошарный (19) и Борис Никоноров (22).



В заключительной встрече группового этапа подопечные Михаила Лихачёва сыграют с Японией, которые после двух матчей имеют в своём активе две победы. Всего участие в соревнованиях принимают 16 команд. В плей-офф выйдут по две лучших сборных из каждой группы.



Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Португалии. В финале ЧМ-2019 португальцы победили национальную команду Италии со счётом 6:4. Сборная России на том турнире стала третьей.