Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай во втором туре группового этапа ЧМ

Сборная России по пляжному футболу во втором туре группового этапа чемпионате мира обыграла в серии послематчевых пенальти национальную команду Парагвая. Счёт встречи в основное время — 4:4.
Забитыми мячами в составе россиян отметились Алексей Макаров (2-я и 28 минуты), Станислав Кошарный (19) и Борис Никоноров (22).
В заключительной встрече группового этапа подопечные Михаила Лихачёва сыграют с Японией, которые после двух матчей имеют в своём активе две победы. Всего участие в соревнованиях принимают 16 команд. В плей-офф выйдут по две лучших сборных из каждой группы.
Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Португалии. В финале ЧМ-2019 португальцы победили национальную команду Италии со счётом 6:4. Сборная России на том турнире стала третьей.
- 21 августа 2021
-
22:15
-
22:15
-
21:20
-
21:04
-
17:54
-
17:01
-
15:08
-
10:31
-
09:23
-
00:59
-
00:35
-
00:15
- 20 августа 2021
-
23:45
-
23:01
-
19:51
-
19:18
-
19:01
-
18:40
-
17:28
-
15:42
-
15:32
-
15:24
-
15:22
-
15:03
-
14:30
-
14:21
-
13:57
-
13:39
-
13:28
-
10:02
-
09:27
-
08:13
-
00:44
-
00:09
- 19 августа 2021
-
23:01