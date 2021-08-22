Элейн Томпсон прокомментировала победу и рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине

Пятикратная олимпийская чемпионка Элейн Томпсон прокомментировала победу в забеге на 100 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США).
«Неплохо для открытия сезона Бриллиантовой лиги на 100-метровке. Новый личный рекорд, национальный рекорд, рекорд Бриллиантовой лиги, второе лучшее время в истории. Спасибо всем за любовь и поддержку. Постоянное самосовершенствование — девиз каждого моего дня», — написала ямайская бегунья в своём «инстаграме».
Напомним, Элейн Томпсон одержала победу в забеге на 100 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США). В решающем забеге спортсменка продемонстрировала второй по скорости результат в истории, преодолев дистанцию в 100 метров за 10,53 секунды.
Рекорд на данной дистанции установила американка Флоренс Гриффит-Джойнер, которая на турнире в Индианаполисе в июле 1988 года пробежала 100 метров за 10,49 секунды.
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