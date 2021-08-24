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Прыгун в высоту Михаил Акименко пропустит остаток сезона из-за травмы

Прыгун в высоту Михаил Акименко пропустит остаток сезона из-за травмы
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Серебряный призер чемпионата мира — 2019 в прыжках в высоту Михаил Акименко получил травму ноги и больше не сможет принимать участия в соревнованиях текущего сезона, об этом сообщил менеджер спортсмена Михаил Воронков.

Этап Бриллиантовой лиги, который пройдёт в Лозанне с 25 по 26 августа, должен был стать для 25-летнего Акименко первым турниром после Олимпиады-2020 в Токио, где россиянин показал шестой результат.

9 июля Акименко занял первое место на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. В 2019 году победил на чемпионате России в помещении с личным рекордом 2,30 м. В июне тоже года на турнире «Кубок Подмосковья» в Жуковском Михаил взял высоту 2,31 метра с первой попытки, что стало для него личным рекордом.

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