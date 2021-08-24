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Арина Аверина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Арина Аверина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
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Россиянка Арина Аверина, выступающая в художественной гимнастике, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Аверина представлена к награде указом президента России Владимира Путина от 24 августа 2021 года «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта».

На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) в личном многоборье 23-летняя Арина Аверина заняла четвёртое место. В преддверии Игр Арина получила травму ноги и пропустила Кубок вызова по художественной гимнастике в Москве (Россия).

Арина Аверина — четырёхкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы и трёхкратная победительница Первенства России.

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