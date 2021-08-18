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Мельникова заявила, что примет решение об участии в ОИ-2024 исходя из состояния здоровья

Мельникова заявила, что примет решение об участии в ОИ-2024 исходя из состояния здоровья
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, продолжит ли профессиональную карьеру после выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), где она завоевала золотую медаль в командном многоборье и две бронзовые медали (в личном многоборье и в вольных упражнениях).

«Я планирую поехать 26 августа на базу, пока планирую начать тренироваться. Не знаю, как пойдёт, до чемпионата мира очень мало времени (он пройдёт с 18 по 24 октября в Китакюсю (Япония). – Прим. «Чемпионата»), месяц, посмотрим. Вообще, мне бы очень хотелось принять участие в Олимпиаде в Париже, но я буду отталкиваться от здоровья. Пока буду тренироваться, но не знаю пока, на каком уровне», — приводит слова Мельниковой ТАСС.

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