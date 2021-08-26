Ярослава Могучих: единственный предел для меня — это небо
Поделиться
Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих подвела итоги своего выступления в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Могучих заняла второе место, по попыткам уступив россиянке Марии Ласицкене.
«Очень довольна своим сегодняшним результатом. Лозанна — такой замечательный город, и это мои первые соревнования после Олимпийских игр. Я действительно стараюсь не ставить себе никаких ограничений по высоте, и единственный предел для меня — это небо. После этого старта я буду выступать в Париже, Брюсселе, а затем на финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе. После этих соревнований у меня будет долгожданный отпуск, а затем начну подготовку к сезону в закрытых помещениях», — приводит слова Могучих пресс-служба Бриллиантовой лиги.
Комментарии
- 27 августа 2021
-
00:37
- 26 августа 2021
-
23:52
-
23:38
-
23:22
-
21:55
-
20:57
-
19:26
-
15:58
-
09:52
-
09:27
-
07:37
-
00:24
- 25 августа 2021
-
23:24
-
22:50
-
22:40
-
22:03
-
21:09
-
21:04
-
20:22
-
20:15
-
19:59
-
19:49
-
19:16
-
17:06
-
14:20
-
13:51
-
10:37
-
09:30
-
08:50
-
07:56
-
07:48
-
00:28
- 24 августа 2021
-
23:42
-
23:29
-
23:08
Партнерский контент