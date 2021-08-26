Ярослава Могучих: единственный предел для меня — это небо

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих подвела итоги своего выступления в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Могучих заняла второе место, по попыткам уступив россиянке Марии Ласицкене.

«Очень довольна своим сегодняшним результатом. Лозанна — такой замечательный город, и это мои первые соревнования после Олимпийских игр. Я действительно стараюсь не ставить себе никаких ограничений по высоте, и единственный предел для меня — это небо. После этого старта я буду выступать в Париже, Брюсселе, а затем на финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе. После этих соревнований у меня будет долгожданный отпуск, а затем начну подготовку к сезону в закрытых помещениях», — приводит слова Могучих пресс-служба Бриллиантовой лиги.