Российский триатлонист Турбаевский отстранён на основании аномалий в паспорте крови

Международный союз триатлона (World Triathlon) сообщил, что российский спортсмен Владимир Турбаевский был отстранён от участия в соревнованиях на неопределённый срок за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба союза. Вердикт был вынесен на основании решения антидопингового отдела Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с отклонениями в биологическом паспорте спортсмена — в образцах крови, взятых в июне и июле 2014 года и в августе 2020 года, анализ которых указывает на манипуляции с кровью. В CAS спортсмен не смог предоставить никаких убедительных объяснений аномалиям, обнаруженным в его паспорте крови.
Все результаты спортсмена в период с 7 июня 2014 года по 31 декабря 2017 года и с 19 августа 2020 года по 6 января 2021 года будут аннулированы. Также россиянин должен выплатить штраф в размере 1000 швейцарских франков (более 80 тыс. рублей).
Также сообщается, что отстранение на основании аномалии, обнаруженной в паспорте крови, первое в истории мирового триатлона.
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