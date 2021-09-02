Сергей Шубенков: хорошо в Австрии, но пора домой, где не пахнет навозом на каждом шагу
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Чемпион мира россиянин Сергей Шубенков сообщил, что в ближайшее время вернётся из Австрии домой. Спортсмен получил необходимую помощь по лечению ахиллова сухожилия. Из-за этой травмы Шубенков не смог выступить на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) в беге на 110 м барьерами. Ранее Сергей рассказал что операция ему не потребуется.
«Хорошо в этой вашей Австрии, но пора уже и домой, где не пахнет навозом на каждом шагу, а по воскресеньям можно без проблем купить еды. Спасибо, что подлатали ахилл», — написал Шубенков.
Пост доступен в «инстаграме» Сергей Шубенков
Шубенков — единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 м.
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