Российские волейболисты начали чемпионат Европы с поражения от Турции

Мужская сборная России неудачно стартовала на чемпионате Европы по волейболу. В матче первого тура в группе С подопечные Туомаса Саммельвуо неожиданно уступили сборной Турции со счётом 1:3 (27:29, 25:16, 21:25, 19:25).
Самым результативным игроком в составе сборной России стал Егор Клюка, набравший 20 очков. 18 баллов на счету Ярослава Подлесных. Пять результативных блоков поставил Артём Вольвич. У турецкой команды по 19 очков набрали Рамазан Мандыраджи и Адис Лагумджия.
В одной группе с российской командой также играют сборные Финляндии, Испании, Северной Македонии и Нидерландов. С последними россияне встретятся в следующем матче 4 сентября.
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины Тампере, Финляндия
Группа С. Первый тур
Россия – Турция – 1:3 (27:29, 25:16, 21:25, 19:25).
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