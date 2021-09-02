Дина и Арина Аверины рассказали о купальниках для художественной гимнастики

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины рассказали, как выбирают купальники для выступлений.



«Нас часто спрашивают, насколько важен костюм в художественной гимнастике. Мы решили ответить сразу всем.

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В нашем виде спорта помимо элементов отдельно оцениваются артистизм, пластичность, есть и другие субъективные оценки. И костюм здесь тоже играет важнейшую роль. Если купальник не подходит под упражнение, музыку, образ, то могут снять за это баллы.



Для хорошего купальника, который дополнит выступление, важны три момента.



Первое, это стразы. Ведь купальники для художественной гимнастики считаются самыми эффектными. В среднем на них от 6 до 12 тысяч страз! Здесь важна каждая деталь и гарантия во всём. Нужны только лучшие материалы. Поэтому на купальники сборной стараются по возможности использовать стразы Сваровски и Stellux.

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Второе, ткани высочайшего качества (у нас обычно итальянские ткани Carvico), тем более их там немного. Плюс нужны новинки, ведь дизайн костюмов постоянно совершенствуется.

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И конечно, мастер по пошиву костюма, которому доверяешь. Мы работаем с несколькими российскими мастерами, они также шьют для других девочек нашей сборной и даже для сборных других стран. Желаем вам успешных и блестящих купальников», — написали сёстры Аверины на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дины и Арины Авериных в «Инстаграме».