Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олег Матыцин: взаимодействуем с МИД по комфортному получению виз для спортсменов

Олег Матыцин: взаимодействуем с МИД по комфортному получению виз для спортсменов
Комментарии

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал проблемы с получением американских виз российскими спортсменами. Легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова не смогли выступить на этапе Бриллиантовой лиги в августе в США из-за неполучения виз.

«В случае с Ласицкене и Сидоровой помимо прочего вмешались сроки Олимпийских игр. И до этого, и сегодня активно взаимодействуем с нашими федерациями и МИД по защите интересов российских спортсменов и максимально комфортному получению виз для них. Вопрос в том, что мы сами не инициируем процесс, мы начинаем действовать, получая сигналы и соответствующие запросы от федераций. Как только получаем, сразу начинаем активно взаимодействовать с МИД. Конечно, защита наших спортсменов – одна из основных задач, это приоритет для нас», — приводит слова Матыцина «РИА Новости».

Новость по теме
Матыцин рассказал, автомобили какой марки вручат призёрам Олимпиады в Токио
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021