Олег Матыцин: взаимодействуем с МИД по комфортному получению виз для спортсменов

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал проблемы с получением американских виз российскими спортсменами. Легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова не смогли выступить на этапе Бриллиантовой лиги в августе в США из-за неполучения виз.
«В случае с Ласицкене и Сидоровой помимо прочего вмешались сроки Олимпийских игр. И до этого, и сегодня активно взаимодействуем с нашими федерациями и МИД по защите интересов российских спортсменов и максимально комфортному получению виз для них. Вопрос в том, что мы сами не инициируем процесс, мы начинаем действовать, получая сигналы и соответствующие запросы от федераций. Как только получаем, сразу начинаем активно взаимодействовать с МИД. Конечно, защита наших спортсменов – одна из основных задач, это приоритет для нас», — приводит слова Матыцина «РИА Новости».
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