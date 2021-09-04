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Олимпийская чемпионка Ашрам пропустит чемпионат мира по художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка Ашрам пропустит чемпионат мира по художественной гимнастике
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам пропустит осенний чемпионат мира в Японии.

«По профессиональным соображениям мы решили не участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике в этом году», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Израильской федерации гимнастики.

Чемпионат мира должен пройти с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.

Напомним, во Всероссийской федерации художественной гимнастки возмутились результатам соревнований на Олимпийских играх в Токио (Япония), глава организации Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде позором.

Ашрам сенсационно победила на Играх-2020 с результатом 107,800 балла. Серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).

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