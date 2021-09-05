Российские волейболисты обыграли Финляндию на чемпионате Европы

Мужская сборная России одержала вторую победу на чемпионате Европы по волейболу. В матче второго тура в группе С подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли команду Финляндии со счётом 3:1 (22:25, 25:15, 25:23, 25:17).
Самым результативным в составе сборной России стал Егор Клюка, набравший 18 очков. По 16 баллов записали на свой счёт Ярослав Подлесных и Дмитрий Волков.
В стартовом матче в группе С россияне уступили сборной Турции (1:3), затем на тай-брейке одолели команду Нидерландов (3:2). В следующем поединке, который состоится во вторник, 7 сентября, национальная команда встретится со сборной Испании. Также в одной группе с россиянами выступает команда Северной Македонии.
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Тампере, Финляндия
Группа С. Третий тур
Россия – Финляндия – 3:1 (22:25, 25:15, 25:23, 25:17).
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