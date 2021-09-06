Гандболистка Полина Кузнецова: прошу шибко умных прекратить свой словесный понос!

Олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), российская гандболистка Полина Кузнецова опубликовала пост в поддержку президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарёва.
«Редко пишу посты, но про эту ситуацию сказать стоит! В последнее время слышу и читаю много негативных высказываний в сторону нашего президента Федерации гандбола России Шишкарёва Сергея Николаевича! Во-первых, все эти люди скрываются под псевдонимами. Поливать грязью вы можете только исподтишка, скрывая свои лица? Так же и высказываться нелестно в сторону девочек! Я призываю вас, диванные критики, выходите из подполья, сформулируйте свои предложения и вложите свои средства в развитие гандбола, как это сделал Сергей Николаевич!
Во-вторых, хочу обратить ваше внимание, что гандбол становится всё популярнее в нашей стране. Прямые трансляции игр ведутся на федеральных каналах, больше молодёжи идёт в секцию гандбола, создаются новые клубы. И я больше не слышу вопрос: гандбол — это в воде или с продолговатым мячом?
Гандбол пришёл в школьную программу! Это всё прямая заслуга Шишкарёва Сергей Николаевича! Я уже не говорю, сколько он сделал для нас, девочек! Ни один человек ни сделал столько для развития гандбола в столь короткий срок, сколько сделал Сергей Николаевич! Дай бог ему здоровья и процветания! P. S. Прошу шибко умных замолчать и прекратить свой словесный понос! Спасибо за внимание», — написала Кузнецова в своём «инстаграме».
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