14-летняя гандболистка Варвара Сёмина отреагировала на слова президента ФГР о ней

14-летняя российская гандболистка Варвара Сёмина отреагировала на похвалу со стороны президента ФГР Сергея Шишкарёва. Говоря о Сёминой, Шишкарёв сказал: «Она обладает отличным видением площадки и развита не только в гандбольном плане: Варвара играет на фортепиано, и я уже представляю, как мы с ней сыграем в четыре руки».

«Честно говоря, я от вас это первый раз слышу. Очень круто, что обо мне говорят так высоко. Если будет возможность сыграть, то, надеюсь, не опозорюсь перед Сергеем Николаевичем.



Что касается звёздной болезни, то такие моменты были в детстве. Здорово отыграла на турнирах, и это несколько вскружило голову. Но при взрослении подобное уходит. Конечно, появляется гордость за себя — что смогла, что получилось. Но сейчас понимаю, что нужно ещё больше тренироваться, работать над собой и расти в мастерстве», — цитирует Сёмину «Гандбол. Быстрый центр».