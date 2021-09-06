В Киле стартовала самая протяжённая оффшорная регата на Балтийском море — Nord Stream Race

Сегодня, 6 сентября, стартовал первый оффшорный этап Nord Stream Race – из Киля (Германия) в Копенгаген (Дания). Nord Stream Race – самая протяжённая оффшорная регата на Балтийском море. Яхтсменам предстоит пройти 150 морских миль на первом этапе регаты при слабом ветре. Ожидается, что гонка до Копенгагена продлится около 30 часов.
В преддверии старта гонки участники соревновались в прибрежных водах Кильского залива. Победу одержала российская команда из яхт-клуба Санкт-Петербурга (ЯКСПб), второе место занял коллектив Aarhus Sejlklub из Дании. Третье – финны из Esbo Segelförening.
«Это были захватывающие гонки в очень плотной борьбе в Кильском заливе. У уникальной регаты по Балтийскому морю получился успешный старт. Мы стали свидетелями очень высокого уровня спортивного мастерства и впечатляющего командного духа. Я с нетерпением жду предстоящих дней и желаю удачи всем командам.
Nord Stream Race – это гораздо больше, чем просто соревнование. Регата объединяет спорт, культуру и бизнес пяти стран: Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Мероприятия, проходящие в рамках регаты, уже стали местом встреч бизнесменов, политиков и публичных людей», — отметил управляющий директор компании Nord Stream AG, которая наряду с компанией ПАО «Газпром» поддерживает регату, Алексей Зайцев.
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